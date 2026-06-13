Macar mutfağının efsanesi: Gulaş

Mutfak literatüründe orijinal adı Gulyás olan bu tarif, 9. yüzyılda Macar çobanların açık ateş üzerinde döküm kazanlarda (bogrács) pişirmesiyle doğmuş köklü bir başyapıttır. Gulaş, dünyanın birçok yerinde sulu bir çorba gibi bilinse de, geleneksel Macar ev mutfağındaki pörkölt disiplinine uygun olarak koyu kıvamlı, ağdalı bir et yemeği olarak servis edilir.

GULAŞ TARİFİ

Malzemeler

Gövde ve Protein Tabanı:

800 gram dana kürek veya gerdan eti (iri küpler halinde doğranmış, az yağlı/lifli etler bu yemek için idealdir)

3 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

3 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 adet yeşil veya kırmızı kapya biber (küp doğranmış)

1 adet büyük boy havuç (iri halkalar halinde doğranmış)

1 adet büyük boy patates (iri küpler halinde doğranmış)

Aromatik Sos ve Baharat Tabanı:

3 yemek kaşığı dolusu tatlı Macar toz biberi (paprika - yemeğin imza rengi ve tadıdır)

1 tatlı kaşığı kimyon tohumu (hafifçe ezilmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet defne yaprağı

2-3 su bardağı sıcak tavuk suyu veya su

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı