Macaristan'ın ulusal tarifi: Macar Gulaşı

Macaristan’ın ulusal yemeği kabul edilen gulaş, kökeni çoban mutfağına dayanan geleneksel bir tarif. Paprikanın karakteristik rengi ve aroması, bu yemeğin imzası olarak biliniyor. Zaman içinde Avusturya, Almanya ve Çekya mutfaklarında da farklı versiyonları ortaya çıkan gulaş, Avrupa mutfağının en yaygın tariflerinden biri haline geldi. Türkiye’de etli yahniye benzetilse de baharat dengesi ve pişirme tekniğiyle ayrışıyor.

MACAR GULAŞI TARİFİ

Malzemeler

600 gram dana kuşbaşı

2 adet büyük soğan

2 yemek kaşığı tatlı toz paprika

1 çay kaşığı acı paprika (isteğe bağlı)

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı et suyu

Tuz ve karabiber

1 adet patates (isteğe bağlı)

Yapılışı