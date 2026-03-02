Malatya mutfağının şifa dolu lezzeti: Pirpirim çorbası tarifi

Pirpirim çorbası, özellikle Doğu Anadolu’da sıkça yapılan, besleyici ve doğal içeriğiyle öne çıkan geleneksel bir lezzettir. Ana malzemesi olan pirpirim otu (semizotu), hem hafif hem de vitamin açısından zengin bir sebzedir. İşte, şifa deposu pirpirim çorbası tarifi...

PİRPİRİM ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı mercimek (önceden ıslatılmış ve haşlanmış)

1 bağ pirpirim (semizotu)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Su

Servis için (isteğe bağlı):

Sarımsak

Sirke

Limon suyu

PİRPİRİM ÇORBASI YAPILIŞI

Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın.

Tencereye sıvı yağı alıp soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Salçayı ilave edip birkaç dakika kavurun.

Ardından üzerine yeterli miktarda sıcak su ekleyerek kaynamaya bırakın.

Önceden ıslatılmış ve haşlanmış mercimek ile nohutu çorbaya ekleyin.

Birkaç dakika birlikte kaynatın.

Temizlenmiş ve doğranmış pirpirim otunu tencereye ekleyin.

Orta ateşte pişirmeye devam edin.

Çorba piştikten sonra tuzunu ilave edin.

İsteğe göre sarımsak, sirke veya limon suyu ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!