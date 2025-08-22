Malezya’nın efsane lezzeti: Masterchef laksa tarifi

Laksa tarifi, Malezya mutfağının en ünlü noodle çorbalarından biridir. Baharatlı aroması, hindistancevizi sütüyle kremamsı kıvamı ve taze otlarla zenginleşen yapısıyla hem tavuk hem de deniz ürünleriyle hazırlanabilir. Dünyanın farklı bölgelerinde sevilen laksa, özellikle Asya mutfağına ilgi duyanların favori tarifleri arasında yer alıyor. Peki, Malezya'nın efsane lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, Masterchef laksa tarifi...

Malzemeler

Çorba için:

300 g tavuk göğsü veya karides (isteğe göre karışık da kullanılabilir)

200 g pirinç eriştesi (laksa noodle)

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı hindistancevizi sütü

2 yemek kaşığı laksa ezmesi (hazır bulamazsan curry paste + limon otu + zencefil + sarımsak karışımı kullanılabilir)

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya fıstık yağı

1 tatlı kaşığı balık sosu (opsiyonel)

1 çubuk limon otu (kırılarak aroması çıkarılır)

1 tatlı kaşığı kahverengi şeker

Tuz

Üzeri için garnitür:

Haşlanmış yumurta (ikiye kesilmiş)

Taze kişniş yaprakları

Taze nane yaprakları

Fasulye filizi

Lime dilimleri

Kırmızı biber dilimleri (acı sevenler için)

Yapılışı: