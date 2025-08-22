Malezya’nın efsane lezzeti: Masterchef laksa tarifi

Laksa tarifi, Malezya mutfağının en ünlü noodle çorbalarından biridir. Baharatlı aroması, hindistancevizi sütüyle kremamsı kıvamı ve taze otlarla zenginleşen yapısıyla hem tavuk hem de deniz ürünleriyle hazırlanabilir. Dünyanın farklı bölgelerinde sevilen laksa, özellikle Asya mutfağına ilgi duyanların favori tarifleri arasında yer alıyor. Peki, Malezya'nın efsane lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, Masterchef laksa tarifi...
Malzemeler
Çorba için:
- 300 g tavuk göğsü veya karides (isteğe göre karışık da kullanılabilir)
- 200 g pirinç eriştesi (laksa noodle)
- 2 su bardağı tavuk suyu
- 2 su bardağı hindistancevizi sütü
- 2 yemek kaşığı laksa ezmesi (hazır bulamazsan curry paste + limon otu + zencefil + sarımsak karışımı kullanılabilir)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya fıstık yağı
- 1 tatlı kaşığı balık sosu (opsiyonel)
- 1 çubuk limon otu (kırılarak aroması çıkarılır)
- 1 tatlı kaşığı kahverengi şeker
- Tuz
Üzeri için garnitür:
- Haşlanmış yumurta (ikiye kesilmiş)
- Taze kişniş yaprakları
- Taze nane yaprakları
- Fasulye filizi
- Lime dilimleri
- Kırmızı biber dilimleri (acı sevenler için)
Yapılışı:
- Erişteyi hazırlayın: Pirinç eriştesini sıcak suda yumuşayana kadar bekletin, süzüp kenara alın.
- Çorba tabanını hazırlayın: Tencereye yağı alın, laksa ezmesini ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
- Tavuk veya karidesi ekleyin, birkaç dakika soteleyin.
- Üzerine tavuk suyu, hindistancevizi sütü, limon otu, balık sosu ve şekeri ekleyin. Kaynamaya bırakın.
- Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin. Tuzunu kontrol edin.
- Kaselere erişteyi paylaştırın, üzerine sıcak laksa çorbasını dökün.
- Haşlanmış yumurta, kişniş, nane, fasulye filizi ve lime dilimleri ile süsleyin.