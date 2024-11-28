Akdeniz mutfağının enfes lezzeti: Enginar dolması tarifi

Yayınlanma: 28.11.2024 - 15:10

Güncelleme: 28.11.2024 - 15:10

Enginar dolması, Akdeniz mutfağının hafif ama doyurucu lezzetlerinden biridir. Sağlık deposu enginarla hazırlanan bu tarif, hem gözlere hem de damaklara hitap eder. Zeytinyağlı yemek severler için sofraların vazgeçilmezi olacak enginar dolmasını hazırlamak oldukça kolay!

Malzemeler

6 adet taze enginar

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım demet dereotu (ince kıyılmış)

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı sıcak su

Yapılışı

Enginarların hazırlanması: Enginarların yapraklarını ve saplarını temizleyin. Kararmalarını önlemek için limonlu suyun içinde bekletin.

İç harcı hazırlama: Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve ince doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun. Üzerine yıkanmış pirinci ekleyin ve 2-3 dakika kavurun. Tuz, karabiber, toz şeker, limon suyu ve dereotunu ekleyerek karıştırın. Harcı ocaktan alın.

Enginarları doldurma: Hazırladığınız harcı enginarların ortalarına doldurun. Enginarları geniş bir tencereye yerleştirin.

Pişirme işlemi: Tencereye sıcak suyu ekleyin. Enginarların üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar, yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Servis: Enginar dolmalarını soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerine dereotu serpiştirerek servis edin.