Mardin mutfağından sofralarınıza gelen enfes lezzet: Sembusek tarifi

11.02.2026 17:06:00
Haber Merkezi
İncecik hamuru ve bol baharatlı kıymalı harcıyla sembusek, taş fırın lezzetini ev mutfağına taşıyan yöresel bir klasiktir. Peki, Mardin mutfağından sofralarınıza gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır sembusek tarifi...

Güneydoğu Anadolu mutfağının özel lezzetlerinden biri olan sembusek, özellikle Mardin ve çevresinde sıkça yapılan geleneksel bir hamur işidir. Dışı hafif çıtır, içi ise sulu ve aromatik olan sembusek, hem ana yemek hem de özel davet sofralarında sunulabilecek doyurucu bir alternatiftir. İşte, çıtır çıtır sembusek tarifi...

SEMBUSEK TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kuru maya (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

300 gram orta yağlı kıyma

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

1/2 çay bardağı ince doğranmış maydanoz

1 adet küçük kapya biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

SEMBUSEK YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın. Tuz ve mayayı ekleyin. 

Ilık suyu azar azar ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun. 

Üzerini kapatıp 20–30 dakika dinlendirin.

Kıyma, soğan, maydanoz, biber ve baharatları çiğden karıştırın. 

Harç sulu olmamalı; gerekirse fazla suyunu süzün.

Dinlenen hamuru bezelere ayırın. 

Her bezeyi ince şekilde açın. 

Bir yarısına iç harcı yayın, diğer yarısını üzerine kapatarak yarım ay şekli verin. 

Kenarlarını bastırarak kapatın.

Yağlı kâğıt serili tepsiye dizin. 

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak olarak ayran veya salata eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun!

