MasterChef ıslak hamburger nasıl yapılır? Püf noktalarıyla ıslak hamburger tarifi...

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:34

Güncelleme: 21.10.2024 - 09:34

Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezlerinden biri olan ıslak hamburger, enfes sosuyla damakları şenlendiren bir lezzet sunuyor. Yumuşacık ekmeği ve baharatlı köftesiyle kendine has bir tat bırakan bu hamburger, özellikle hızlı ve lezzetli bir atıştırmalık arayanların favorisi. Evde de kolaylıkla yapabileceğiniz bu ıslak hamburger tarifi, dışarıda yemeye alıştığınız lezzeti sofranıza getiriyor...

MALZEMELER

Köfte İçin:

500 gram kıyma (tercihen yağlı)

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 dilim bayat ekmek içi (ıslatılıp sıkılmış)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Sos İçin:

3 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı ketçap

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 su bardağı su

Diğer Malzemeler:

6 adet hamburger ekmeği

2 yemek kaşığı tereyağı (ekmekleri yağlamak için)

YAPILIŞI

Kıymayı geniş bir kaba alın. Rendelenmiş soğan, sarımsak, bayat ekmek içi, baharatlar ve tuzu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurun ve köfte harcını 6 eşit parçaya bölün.

Köfteleri hamburger ekmeği büyüklüğünde şekillendirin.

Hazırladığınız köfteleri ızgarada ya da tavada güzelce pişirin. Her iki tarafının da kızarmasını sağlayın.

Bir tencerede zeytinyağını ısıtın, rendelenmiş sarımsağı ekleyin ve hafifçe kavurun.

Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ardından ketçap, tuz, şeker ve suyu ekleyin.

Sos kaynadıktan sonra altını kısın ve kıvam alana kadar 5-10 dakika pişirin.

Hamburger ekmeklerinin iç yüzeylerine tereyağı sürün ve tavada hafifçe kızartın.

Pişen köfteleri sosun içine atın ve sosla iyice karıştırın. Sosu çeken köfteleri hamburger ekmeklerinin arasına yerleştirin.

Ekmekleri de sos tenceresine hafifçe batırıp ıslatın.

Islak hamburgerleri hazırladıktan sonra sıcak olarak servis edin. İsterseniz üzerine biraz daha sos dökerek lezzetini artırabilirsiniz.