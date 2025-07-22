Masterchef Yüksük Çorbası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Yüksük Çorbası tarifi...

Mersin mutfağının sevilen çorbalarından biri olan Yüksük Çorbası, adını içinde kullanılan mini mantıların yüksük şekline benzetilmesinden alıyor. İşte enfes Yüksük Çorbası tarifi...

MALZEMELER

Mantı için (hazır da kullanabilirsiniz):

1 su bardağı un

1 adet yumurta

Yaklaşık 3 yemek kaşığı su

Bir tutam tuz

İç harcı:

150 g kıyma

1 küçük soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber, pul biber

Çorba için:

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı domates salçası

6 su bardağı et veya tavuk suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, nane, pul biber

TARİF

Un, yumurta, su ve tuzla kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun. Hamuru açın, minik kareler kesin. İç harçla doldurup bohça gibi kapatın. Dilerseniz hazır mantı da kullanabilirsiniz.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın. Salçayı kavurun. Üzerine et veya tavuk suyunu ekleyin. Kaynayınca mantıları ilave edin. Ardından haşlanmış nohutları da ekleyin.

Tuzunu kontrol ettikten sonra çorbanız kıvam alıncaya kadar pişirin. En son kuru nane ve pul biberle lezzetlendirin.