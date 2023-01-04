Mehmet Şef'in Yakamoz tarifi nasıl yapılır?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 13:29

MasterChef Türkiye yarışma programının jüri üyelerinden Mehmet Şef'in özel tarifi olan Yakamoz'un nasıl yapılacağı merak ediliyor. Yemek yapmayı sevenler, Mehmet Şef'in Yakamoz tarifini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET ŞEF'İN YAKAMOZ TARİFİNİN MALZEMELERİ NELER?

Bebek Kalamar

Kemer Patlıcan

İç harcı için: domates, kapya biberi, soğan, sarımsak, yeşil biber, zeytinyağı, tuz, tane karabiber.

Siyez bulguru dolgusu için: siyez bulguru, su, zeytinyağı, domates salçası, domates, soğan, sarımsak, sivri biber, kapya biberi, taze biberiye, taze kekik, yenibahar, tuz, tane karabiber.

Peynir dolgusu için: obruk peyniri, feta peyniri, zeytinyağı, çörek otu.

Pırasa kalamar dolgusu için: bebek kalamar, pırasa, pikan cevizi, zeytinyağı, toz şeker, tuz, tane karabiber.

Garnitür için: deniz ıspanağı, erik çiçeği, Mor Viola Çiçeği, Beyaz Viola Çiçeği.

MEHMET ŞEF'İN YAKAMOZ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bebek kalamarları ayıklayın, bacakları kenara ayırın. Kaynayan suyun içerisine bebek kalamar tüplerini ve bacaklarını atın. 5-6 dakika suyun içerisinde bekletin. Süre sonunda soğuk suya alın, bebek kalamarları süzün.

Patlıcan ve iç harç: Patlıcanları alacalı olacak şekilde soyun. Ortasına boylamasına çizik atın. Derin bir tavaya zeytinyağı dökün ve patlıcanları kızartın, kenara alın. Tencerede sarımsak, kapya biberi, yeşil biber ve soğanı kavurun. Domatesi ve baharatları ekleyip kavurmaya devam edin. Kızaran patlıcanları kavrulan sebzelerin üstüne yerleştirin. 30 dakika kısık ateşte patlıcanı ve diğer sebzeleri pişirin.

Siyez bulguru dolgusu: Siyez bulgurunu tozundan ayırmak için yıkayın, süzün. Tencerede zeytinyağı gezdirin. Tencere sırayla sarımsak ve soğanı ekleyip 5 dakika soteleyin. Biberleri ekleyin ve sotelemeye devam edin. Domates salçasını ekleyin ve 1 dakika kavurun. Domatesler, toz ve taze baharatları ilave edip pişirin. Yıkanmış siyez bulguru ve suyunu ekleyin. Pişmesi için tencerenin kapağını kapatın. 20 dakika sonunda tencereyi kenara alın, 5 dakika dinlendirin.

Peynir dolgusu: Obruk ve feta peynirini zeytinyağıyla ezip çörek otuyla harmanlayın.

Pırasa kalamar dolgusu: Tavada zeytinyağı gezdirin. Ayrılan ve ince doğranmış kalamar bacaklarını ve pırasaya tavaya koyun. 8-10 dakika kavurun. Tuz ve toz karabiberi ekleyin. Dövülmüş pikan cevizini ilave edip kenara alın.

Sunum: Tabağa, tencerede pişen patlıcanları alın. Patlıcanların içine harcı koyun. Peynir dolgusu, siyez bulguru dolgusu ve pırasa kalamar dolgusunu ayrı ayrı bebek kalamarların içerisine doldurun. Doldurulan bebek kalamarlarını, önceden ısıtılmış bir tavada kızartın. Patlıcanların üzerine kızartılmış bebek kalamarlarını dizin ve çiçekleri cımbızla işleyerek servis edin.