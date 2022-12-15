Soğuk havalarda içinizi ısıtacak en sevilen 3 çorba tarifi
Dünyanın neredeyse her bölgesinde suyu çok olan ya da sıvı hale getirilmiş yemeklere çorba denir. Hemen her çeşit sebze ve etten çorba yapılabilir. Kış mevsiminin vazgeçilmezlerindendir.
Soğuk havalarda çorba deyince, bir kase sıcacık lezzet gelir akla. Mideye dost, bedene kuvvettir. Hastaya şifa, çocuğa mama, yolcuya tatlı bir mola. Türk mutfağında çorbanın vakti yoktur. Mideyi arkadan gelen yemeklere hazırlamak için harika bir başlangıçtır.
İşte soğuk havalarda içinizi ısıtacak en sevilen 3 çorba tarifi…
MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet patates
1 adet orta boy soğan
1 yemek kaşığı un
Et suyu ya da su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
Pul biber
Yapılışı
Tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin. Yemeklik doğranmış soğanları içine atın ve pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ilave edin, kavurmaya devam edin. Doğranmış patatesi ve mercimeği ekleyin. Et suyu-ya da suyu, tuz ve karabiberi ilave edip kaynayınca altını kısın, mercimekler ve patatesler pişinceye kadar kaynatın. Blendır’dan geçirin, koyu olursa üzerine 1 bardak sıcak su ekleyin ve tekrar tencereye koyup bir taşım daha kaynatın. Üzeri için tereyağını eritin ve pul biber ile karıştırın. Afiyet olsun.
TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI
Malzemeler
1 adet kemikli tavuk göğüs
4 su bardağı tavuk suyu
1 çorba kaşığı sıvı yağ
1 çorba kaşığı tel şehriye veya arpa şehriye
1 çorba kaşığı un
1 tatlı kaşığı sirke
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı limon suyu
Üzerine:
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı salça
Yapılışı
Öncelikle tavuk suyunu elde etmek için kemikli tavuk göğsüsünü kaynatın. Suyunu ve etini birbirinden ayırın. Orta boy bir tencerede sıvı yağı kızdırın. üzerine 1 çorba kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Tavuk suyunu ekleyin. Kaynamaya başlayınca şehriyeleri ilave edin. Bu arada sirke ve sarımsağı da ilave edin. Şehriyeler yumuşayıncaya kadar kaynatın. Dilerseniz tavuk etini didikleyip bir kaç parça ilave edip, ocağın altını kapatın. Çorbanın üzerine, tereyağda kızdırılmış salçalı nane ekleyerek daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun.
TARHANA ÇORBASI
Malzemeler
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı domates salçası
1 diş ince ince doğranmış sarımsak
Yarım su bardağı toz tarhana
6 su bardağı soğuk su
Dilediğiniz kadar nane, karabiber veya pul biber
Tuz
Yapılışı
Tencereye zeytinyağını ekleyip, salça ve sarımsağı kavurun. Biraz kavrulunca toz tarhanayı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun. Üzerine 6 su bardağı soğuk suyu ekleyip, orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatın. Çorbanız koyu olursa sıcak su ekleyip bir taşım daha kaynatabilirsiniz. Çorba kaynayınca dilediğiniz baharatı ekleyip, tencerenin altını kapatın. Afiyet olsun.
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