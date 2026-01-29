Meksika mutfağından sıcak bir klasik: Caldo de queso

Meksika mutfağı denildiğinde akla çoğu zaman baharatlı ve yoğun tatlar gelse de Caldo de Queso bu algının dışında, yalınlığıyla dikkat çeken bir tarif sunuyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde hafif bir ana yemek ya da besleyici bir çorba olarak tüketilen bu lezzet, peynirin erimeden formunu koruduğu özel tekniğiyle mutfak kültüründe ayrı bir yere sahip bulunuyor.

CALDO DE QUESO TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy patates

1 adet yeşil biber (Meksika biberi veya sivri biber)

1 adet domates

1 küçük adet soğan

200–250 gram taze beyaz peynir (queso fresco veya lor benzeri, kolay erimeyen)

1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 litre su veya sebze suyu

Tuz

Yapılışı