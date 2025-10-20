Meksika mutfağının renkli ve lezzetli tatlı ekmeği: Concha tarifi

Concha, Meksika mutfağının en sevilen tatlı ekmeklerinden biridir. Üzerindeki kabuk desenli şekerli katman sayesinde hem görselliği hem de lezzetiyle dikkat çeker. Peki, bu renkli ve lezzetli tatlı ekmekler nasıl yapılır? İşte, nefis concha tarifi...

CONCHA TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

500 gr un

100 gr şeker

10 gr instant maya

1 çay kaşığı tuz

120 ml süt (ılık)

100 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

2 adet yumurta

Üst katman için:

100 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

100 gr pudra şekeri

100 gr un

1 paket vanilin

Gıda boyası (isteğe bağlı)

CONCHA YAPILIŞI

Ilık süt, maya ve şekeri karıştırıp 5 dakika bekletin.

Un ve tuzu karıştırın, süt ve maya karışımını ekleyip hamuru yoğurun.

Tereyağı ve yumurtaları ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakın.

Üst katman için tereyağı, pudra şekeri, un ve vanilini karıştırarak yumuşak bir krema elde edin.

Dilerseniz gıda boyası ile renklendirin.

Mayalanan hamuru eşit parçalara ayırın ve yuvarlayın.

Hamurun üzerine krema sürün ve bıçakla çizikler yaparak deniz kabuğu deseni verin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika pişirin.

Concha, kahve veya sıcak çay ile servis edildiğinde mükemmel bir lezzet sunar.

Afiyet olsun!