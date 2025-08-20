Meksika mutfağının yıldızı: Guacamole tarifi

Meksika’nın köklü mutfak kültüründen doğan guacamole, 16. yüzyıla kadar uzanan bir tarihe sahip. Aztekler döneminde hazırlanan bu sos, bugün sadece Latin Amerika’da değil, tüm dünyada sofraların en sevilen eşlikçilerinden biri. Özellikle avokadonun sağlıklı yağları ve besleyici özelliği sayesinde guacamole, hem lezzet hem de sağlık açısından öne çıkıyor. Peki, Meksika mutfağının yıldızı olan bu sos nasıl yapılır? İşte, guacamole tarifi...
Malzemeler
- 2 olgun avokado
- 1 adet küçük kuru soğan (ince doğranmış)
- 1 adet domates (çekirdekleri çıkarılıp küçük doğranmış)
- 1 adet yeşil acı biber veya jalapeno (isteğe göre)
- Yarım limonun suyu
- 2 yemek kaşığı taze kişniş (ince doğranmış, yoksa maydanoz)
- Tuz
Yapılışı
- Avokadoları ortadan kesip çekirdeklerini çıkarın. İçini bir kaşıkla alıp derin bir kaseye koyun.
- Çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin (tamamen pürüzsüz yerine hafif taneli bırakabilirsiniz).
- Üzerine doğranmış soğan, domates, biber ve kişnişi ekleyin.
- Limon suyunu ve tuzu ilave edip karıştırın.
- Hazırladığınız guacamoleyi tortilla cipsi, taco veya kızarmış ekmek dilimleriyle servis edin.