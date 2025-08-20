Meksika mutfağının yıldızı: Guacamole tarifi

Meksika’nın köklü mutfak kültüründen doğan guacamole, 16. yüzyıla kadar uzanan bir tarihe sahip. Aztekler döneminde hazırlanan bu sos, bugün sadece Latin Amerika’da değil, tüm dünyada sofraların en sevilen eşlikçilerinden biri. Özellikle avokadonun sağlıklı yağları ve besleyici özelliği sayesinde guacamole, hem lezzet hem de sağlık açısından öne çıkıyor. Peki, Meksika mutfağının yıldızı olan bu sos nasıl yapılır? İşte, guacamole tarifi...

Malzemeler

2 olgun avokado

1 adet küçük kuru soğan (ince doğranmış)

1 adet domates (çekirdekleri çıkarılıp küçük doğranmış)

1 adet yeşil acı biber veya jalapeno (isteğe göre)

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı taze kişniş (ince doğranmış, yoksa maydanoz)

Tuz

Yapılışı