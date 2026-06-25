Meksika'nın enfes başlangıcı: Sopa de lima

Mutfak literatüründe Meksika'nın Maya kökleri ile İspanyol sömürge döneminin mutfak disiplinlerini en berrak şekilde yansıtan çorba Sopa de Lima'dır. Bu tarifi sıradan tavuk çorbalarından ayıran en temel karakteristik özellik, bölgeye özgü olan ve "Lima Ágria" (ekşi/tatlı misket limonu) olarak bilinen özel bir narenciyenin kullanılmasıdır.
SOPA DE LIMA TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet bütün tavuk göğsü veya kalçalı but (lezzetli bir su için kemikli ve derili tercih edilmelidir)
- 1 adet büyük boy kuru soğan (dörde bölünmüş)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 adet dolmalık yeşil biber (iri doğranmış)
- 2 adet orta boy domates (küp doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik (tercihen Meksika kekiği)
- 1 dal taze kekik ve 2 adet defne yaprağı
- Yarım demet taze kişniş
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 6 su bardağı su ve tuz
- 2-3 adet taze misket limonu (lime) – (Hem suyu hem de kabuk dilimleri kullanılacak)
- 1 adet habanero biberi (veya jalapeño) – (Çekirdekleri çıkarılmış, ince kıyılmış)
- 4 adet mısır tortillası (ince şeritler halinde doğranmış)
- Kızartmak için sıvı yağ
- Garnitür: Küp doğranmış avokado, taze kişniş yaprakları ve misket limonu dilimleri
Yapılışı
- Derin bir tencereye kemikli tavuk etlerini, dörde bölünmüş kuru soğanı, ezilmiş sarımsakları, defne yapraklarını, taze kekiği ve tuzu alın. Üzerine 6 su bardağı soğuk su ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri (kef) temizleyin. Kısık ateşte tavuklar kemiğinden ayrılacak kadar yumuşayana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Pişen tavukları tencereden çıkarıp hafifçe soğutun; ardından derilerini ve kemiklerini ayıklayarak etleri lif lif didikleyin. Tenceredeki tavuk suyunu ince bir süzgeçten süzerek pürüzsüz ve berrak bir aromatik su elde edin.
- Temiz bir tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını alın. İri doğranmış yeşil biberi ve ince kıyılmış habanero biberini 2 dakika soteleyin. Ardından küp doğranmış domatesleri ve kurutulmuş kekiği ekleyin. Domatesler suyunu salıp yumuşayana kadar 5 dakika pişirin.
- Süzdüğünüz berrak tavuk suyunu ve didiklenmiş tavuk etlerini sotelediğiniz sebzelerin üzerine cömertçe dökün. Çorbayı orta ateşte kaynama noktasına getirin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, taze kişniş dallarını tencereye bırakın ve tüm aromaların özleşmesi için 15 dakika kısık ateşte tıngırdatın.
- Çorba tıngırdarken, şeritler halinde doğradığınız mısır tortillalarını kızgın sıvı yağda altın sarısı ve çıtır çıtır olana kadar yaklaşık 1-2 dakika kızartın. Havlu kağıt serili bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün.
- Çorbayı ocaktan almadan tam 3 dakika önce içine 2 adet misket limonunun taze sıkılmış suyunu ve ince halkalar halinde doğranmış 3-4 dilim limon kabuğunu ekleyin. Kişniş dallarını çorbanın içinden çıkarın. Limon kabuklarının çorbaya o muazzam uçucu yağlarını bırakması için 2 dakika daha tıngırdatıp ocağın altını kapatın.