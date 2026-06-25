Meksika'nın enfes başlangıcı: Sopa de lima

Mutfak literatüründe Meksika'nın Maya kökleri ile İspanyol sömürge döneminin mutfak disiplinlerini en berrak şekilde yansıtan çorba Sopa de Lima'dır. Bu tarifi sıradan tavuk çorbalarından ayıran en temel karakteristik özellik, bölgeye özgü olan ve "Lima Ágria" (ekşi/tatlı misket limonu) olarak bilinen özel bir narenciyenin kullanılmasıdır.

SOPA DE LIMA TARİFİ

Malzemeler

2 adet bütün tavuk göğsü veya kalçalı but (lezzetli bir su için kemikli ve derili tercih edilmelidir)

1 adet büyük boy kuru soğan (dörde bölünmüş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet dolmalık yeşil biber (iri doğranmış)

2 adet orta boy domates (küp doğranmış)

1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik (tercihen Meksika kekiği)

1 dal taze kekik ve 2 adet defne yaprağı

Yarım demet taze kişniş

2 yemek kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı su ve tuz

2-3 adet taze misket limonu (lime) – (Hem suyu hem de kabuk dilimleri kullanılacak)

1 adet habanero biberi (veya jalapeño) – (Çekirdekleri çıkarılmış, ince kıyılmış)

4 adet mısır tortillası (ince şeritler halinde doğranmış)

Kızartmak için sıvı yağ

Garnitür: Küp doğranmış avokado, taze kişniş yaprakları ve misket limonu dilimleri

Yapılışı