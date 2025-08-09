Meksika’nın kahvaltı yıldızı: Huevos Rancheros tarifi

Hafta sonu kahvaltılarında farklı lezzetler denemek isteyenler için Meksika mutfağından gelen sıcak bir öneri var: Huevos Rancheros. Mısır tortilla ekmeğinin üzerine yerleşen baharatlı fasulye püresi, taptaze salsa sos ve yumurtanın enfes buluşması, hem göze hem damaklara hitap ediyor. İşte, Huevos Rancheros tarifi...

MALZEMELER

4 adet mısır tortilla ekmeği

4 adet yumurta

1 su bardağı haşlanmış veya konserve siyah fasulye (veya kırmızı fasulye)

2 adet domates (doğranmış)

1 küçük kırmızı soğan (ince doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kimyon

1 çay kaşığı tatlı toz biber

Tuz, karabiber

Taze kişniş veya maydanoz (süsleme için)

Avokado dilimleri (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Haşlanmış fasulyeyi bir tavada biraz zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, kimyon, tuz ve karabiber ile 5 dakika kadar kavurun.

Çatal yardımıyla hafifçe ezerek püre kıvamına getirin.

Ayrı bir tavada doğranmış soğan, kırmızı ve yeşil biberleri zeytinyağında yumuşayana kadar soteleyin.

Domatesleri ekleyin, toz biber ve tuz ile tatlandırın.

Karışım suyunu çekene kadar pişirin.

Tortilla ekmeklerini tavada hafifçe ısıtın.

Aynı tavada yumurtaları istediğiniz kıvamda pişirin (geleneksel olarak “göz” şeklinde).

Servis tabağına tortilla ekmeğini yerleştirin.

Üzerine önce fasulye püresini sürün, sonra salsa sosu yayın.

En üste pişirdiğiniz yumurtayı yerleştirin.

Taze kişniş ve isteğe göre avokado dilimleriyle süsleyin.