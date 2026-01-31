Merdaneleri çöpe atın: Hamur yoğurmadan yapılan elmalı crumble tarifi...

Altında tarçınla karamelize olmuş yumuşacık elmalar, üstünde bisküvi kıvamında tereyağlı kıtır hamur ile tam kıvamında elmalı crumble tarifi!

MALZEMELER

Meyve Tabanı İçin:

3 adet orta boy elma (Soyulmuş ve küp küp doğranmış)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı ceviz veya fındık kırığı (İsteğe bağlı)

Kıtır Üst Kaplama (Crumble) İçin:

100 gr soğuk tereyağı (Küçük küpler halinde kesilmiş)

1 su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Doğranmış elmaları, şekeri, tarçını ve cevizi bir kapta harmanlayın. Fırın kabınızın tabanına bu karışımı yayın.

Ayrı bir kapta un, şeker ve vanilyayı karıştırın. Soğuk tereyağı küplerini ekleyin. Parmak uçlarınızla yağı una yedirin. Sadece parmak uçlarınızla ovalayarak "ıslak kum" veya "ekmek kırıntısı" gibi bir görüntü elde edin.

Hazırladığınız bu kırıntı hamuru, elmaların üzerine gelişigüzel serpiştirin. Bastırmayın, gevşek kalsın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri altın sarısı olana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Fırından çıkarıp 10 dakika ılımasını bekleyin (meyveler çok sıcak olur). Yanına mutlaka bir top vanilyalı dondurma ekleyerek servis yapın.