Meyveyle et hiç bu kadar yakışmamıştı: 25 yıllık ustasından püf noktaları ile 'aşmalı yahni'

Erzurum'un geleneksel yemeklerinden coğrafi işaretli aşmalı yahni, geçmişten bugüne gelen özgün lezzetler arasında yer alıyor. Tatlı ve ekşi kuru kayısının kavurmayla buluştuğu tescilli yemek, sofralara özgün bir lezzet katıyor.

Aşmalı yahninin tarifini AA muhabirine anlatan 25 yıllık usta öğretici Işılay Çakır, tat dengesinin korunmasının yemeğin en önemli özelliği olduğunu söyledi.

Kuru kayısının tatlı ve ekşi çeşitlerinin birlikte kullanılmasıyla lezzetin ortaya çıktığını ifade eden Çakır, "Yarım saat ile 40 dakika arasında yemeğimiz sofraya gelir halde olur. Çok ağır bir hazırlama yöntemi yok. Kolaylıkla her evde yapılıp yenilebilir." diye konuştu.

Aşmalı yahni için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (3-4 kişilik)

500 gram kavurma

500 gram tatlı aşma (kuru kayısı)

500 gram ekşi aşma (kuru kayısı)

7 arpacık soğan

25 gram salça

20 gram tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı

Arpacık soğanlar eritilen tereyağında kavrulur.

Kavurma soğanların üzerine eklenip karıştırmaya devam edilir.

Salça ve tuzu ilave edilir.

Önceden sıcak suda bekletilen tatlı ve ekşi aşmalar kavurmanın üzerine eklenir.

2 su bardağı su ilave edilir.

Tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte yaklaşık 10 dakika pişirilir.

Sıcak olarak servis edilir.