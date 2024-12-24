Mezelerin vazgeçilmezi: Patlıcanlı haydari tarifi
Közlenmiş patlıcanın yoğurt ve sarımsakla harmanlandığı patlıcanlı haydari, sofralarınıza lezzet katacak muhteşem bir meze! Bu eşsiz mezeyi hazırlamanın püf noktalarını öğrenmeye hazır olun!
Patlıcan ve yoğurdun buluştuğu enfes bir tarifle sofralarınızı şenlendirmeye ne dersiniz? Patlıcanlı haydari, közlenmiş patlıcanın yoğurt ve sarımsakla harmanlandığı, sofraların vazgeçilmezi olan bir meze tarifidir. Lezzeti kadar pratik yapımıyla da dikkat çeken bu tarif, özellikle et ve ızgara yemeklerinin yanında harika bir eşlikçidir. Şimdi gelin, bu lezzet şölenini birlikte hazırlayalım!
Malzemeler
- 2 adet közlenmiş patlıcan
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için: Kırmızı pul biber ve taze nane yaprakları
Patlıcanlı Haydari Nasıl Yapılır?
1. Patlıcanları Közleyin:
Patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Kabuklarını soyup ince ince doğrayın ya da çatalla ezin.
2. Yoğurtlu Karışımı Hazırlayın:
Bir kasede süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsağı, zeytinyağını, limon suyunu ve tuzu iyice karıştırın.
3. Malzemeleri Harmanlayın:
Doğradığınız patlıcanları yoğurtlu karışımın içine ekleyin ve tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
4. Sunum:
Karışımı bir servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip kırmızı pul biber ve taze nane yapraklarıyla süsleyin.
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