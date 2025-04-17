Mis gibi kokusu ve yumuşacık dokusuyla Paskalya çöreği tarifi

Yayınlanma: 17.04.2025 - 15:01

Güncelleme: 17.04.2025 - 15:01

Mis gibi mahlep kokusu ve yumuşacık dokusuyla bayram sofralarının vazgeçilmezi Paskalya çöreği artık evinizde!

MALZEMELER

1 su bardağı süt (ılık)

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzeri için ayrılacak)

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı instant maya

1 çay kaşığı tuz

3,5 su bardağı un

Üzeri için: Yumurtanın sarısı, file badem veya susam

HAZIRLANIŞI

Ilık sütü, şekeri ve mayayı bir kapta karıştırıp 10 dakika kadar mayanın aktifleşmesi için bekletin.

Ardından sıvı yağ, yumurta beyazı, mahlep ve tuzu ekleyip karıştırın.

Yavaş yavaş un ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru 3 parçaya ayırıp saç örgüsü şeklinde şekillendirin.

Tepsiye alın, üzerini örtüp 15-20 dakika daha bekletin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp file badem serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana dek (yaklaşık 25-30 dk) pişirin.

Soğuyunca dilimleyerek servis yapın.