Tavada 10 dakikada Meksika şöleni: Quesadilla tarifi
Bol peynirli, çıtır dış kaplamalı ve içi yumuşacık bir lezzet… Meksika mutfağının yıldızlarından quesadilla, az malzemeyle maksimum lezzet arayanlar için ideal bir seçenek. Üstelik kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğüne uyum sağlıyor.
Meksika mutfağının dünya genelinde bu kadar sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri, hem basit hem de doyurucu tarifler sunması. Quesadilla, tam da bu tanıma uyan, pratikliği ve enfes aromasıyla gönülleri fetheden bir sokak lezzeti.
QUESADILLA TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet büyük boy tortilla ekmeği
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya cheddar
- 1/2 adet kapya biber (doğranmış)
- 1/2 adet yeşil biber (doğranmış)
- 1/2 çay bardağı konserve mısır (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
- Tuz, karabiber
- Servis için: Avokado dilimleri, yoğurt, salsa sos veya guacamole
Yapılışı:
- İç harcı hazırlayın: Tavaya az miktarda yağ ekleyin ve biberleri 2-3 dakika soteleyin. Ardından mısırı ve baharatları ilave edip karıştırın.
- Tortillayı doldurun: Bir tortilla ekmeğinin yarısına rendelenmiş peyniri yayın. Üzerine sebzeli karışımdan koyun, tekrar peynir serpin ve diğer yarısını kapatın (yarım ay şeklinde).
- Pişirme zamanı: Tavayı hafifçe yağlayın, orta ateşte ısıtın ve quesadillayı tavaya alın. Her iki tarafını da altın rengi alana kadar (yaklaşık 2’şer dakika) pişirin.
- Servis: Dilimleyerek sıcak servis yapın. Yanında salsa sos veya yoğurtlu dip soslarla mükemmel gider.
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