Tavada 10 dakikada Meksika şöleni: Quesadilla tarifi

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:33

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:33

Meksika mutfağının dünya genelinde bu kadar sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri, hem basit hem de doyurucu tarifler sunması. Quesadilla, tam da bu tanıma uyan, pratikliği ve enfes aromasıyla gönülleri fetheden bir sokak lezzeti.

QUESADILLA TARİFİ

Malzemeler

2 adet büyük boy tortilla ekmeği

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya cheddar

1/2 adet kapya biber (doğranmış)

1/2 adet yeşil biber (doğranmış)

1/2 çay bardağı konserve mısır (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Tuz, karabiber

Servis için: Avokado dilimleri, yoğurt, salsa sos veya guacamole

Yapılışı: