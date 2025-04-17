Klasik keklere rakip, her lokması lezzet dolu tarif: Damla çikolatalı kek tarifi

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:47

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:47

Tatlı krizlerinin kurtarıcısı, çay saatlerinin yıldızı ve çocukların en sevdiği tatlardan biri olan damla çikolatalı kek, pratikliği ve lezzetiyle evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarif. İçine eklenen damla çikolatalar sayesinde her ısırıkta ağızda eriyen bir çikolata şöleni sunar. Mis gibi kokusu ve yumuşacık dokusuyla bu kek, klasik tarifler arasında vazgeçilmeziniz olacak. Peki, klasik keklere rakip, her lokması lezzet dolu bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes damla çikolatalı kek tarifi...

DAMLA ÇİKOLATALI KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı damla çikolata (isteğe göre bitter veya sütlü)

DAMLA ÇİKOLATALI KEK YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri mikserle beyazlaşana kadar çırpın.

Bu kekin kabarması için önemli bir adımdır.

Süt ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma yavaş yavaş ilave edin.

Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Damla çikolataları ekleyin.

Bir kısmını üzeri için ayırabilirsiniz.

Karıştırırken çikolataların dibe çökmesini önlemek için unla hafifçe karıştırmak işe yarar.

Yağladığınız kek kalıbına karışımı dökün.

Üzerine ayırdığınız damla çikolataları serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Kürdan testi ile kontrol etmeyi unutmayın.

Fırından çıkan kek soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.

Yanında bir fincan kahve ya da süt ile harika bir ikili olur.

Dilerseniz üzerine pudra şekeri serpebilir ya da çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!