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Mis gibi kokusuyla damak çatlatan geleneksel lezzet: Osmaniye kömbesi tarifi

Mis gibi kokusuyla damak çatlatan geleneksel lezzet: Osmaniye kömbesi tarifi

27.05.2025 15:36:00
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Haber Merkezi
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Mis gibi kokusuyla damak çatlatan geleneksel lezzet: Osmaniye kömbesi tarifi

Osmaniye kömbesi, sadece Osmaniye halkının değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki geleneksel tatları sevenlerin de gönlünü fethediyor. Peki, mis gibi kokusuyla damak çatlatan bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes Osmaniye kömbesi tarifi...

Osmaniye kömbesi, yöresel Türk mutfağının sevilen ve kültürel değeri yüksek tatlarından biridir. Özellikle bayramlarda ve özel günlerde sofraları süsleyen bu nefis kurabiye, hem görünümüyle hem de mis gibi kokusuyla dikkat çeker. Baharatlarla zenginleştirilmiş, uzun süre tazeliğini koruyan Osmaniye kömbesi tarifiyle siz de evinizde bu lezzeti kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, mis gibi kokusuyla damak çatlatan bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes Osmaniye kömbesi tarifi...


OSMANİYE KÖBESİ TARİFİ

Malzemeler

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Aldığı kadar un (yaklaşık 4-5 su bardağı)

Üzeri için:

Susam veya çörek otu

OSMANİYE KÖMBESİ YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu ve pudra şekerini alın. 

Karıştırarak yumuşak kıvamlı bir karışım elde edin.

Karışıma mahlep, tarçın, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. 

Yavaş yavaş un ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp kömbe kalıbı yardımıyla şekil verin. 

Kalıbınız yoksa yuvarlak ya da baston şekli de verebilirsiniz.

Şekil verdiğiniz kömbeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 

Üzerine susam veya çörek otu serpin. 

170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri hafif kızarana kadar pişirin. 

Afiyet olsun!

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