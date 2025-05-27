Türk mutfağının nostaljik lezzeti: Kadınbudu köfte tarifi

Kadınbudu köfte, Türk mutfağının sevilen ve geleneksel lezzetlerinden biridir. Diğer köfte çeşitlerinden farklı olarak içinde haşlanmış pirinç bulunur ve hem kıymanın çiğ hem de kavrulmuş hali kullanılır. Bu sayede kendine has yumuşak ve lezzetli bir dokuya sahip olur. Genellikle yanında patates püresi, pilav veya salatayla servis edilir. Peki, Türk mutfağının nostaljik lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes kadınbudu köfte tarifi...





KADINBUDU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

500 gram dana kıyma

1 çay bardağı haşlanmış pirinç

1 adet orta boy soğan

1 adet yumurta

1 tutam maydanoz (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kızartmak için:

2 adet yumurta

1 su bardağı un

Sıvı yağ

KADINBUDU KÖFTE YAPILIŞI

Kıymanın yarısını bir tavada kendi yağında kavurun.

Rengi değişip suyunu çekene kadar pişirin.

Soğuması için bir kenara alın.

Soğanı rendeleyin veya incecik doğrayın.

Çiğ kıymayla birlikte yoğurma kabına alın.

Kavrulmuş kıyma, haşlanmış pirinç, yumurta, tuz, baharatlar ve isteğe bağlı olarak ince doğranmış maydanozu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurun.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elinizle oval ve yassı köfteler haline getirin.

Köfteleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulayın.

Kızgın yağda, önlü arkalı altın rengini alana kadar kızartın.

Kadınbudu köfteleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Sıcak olarak servis edin.

Kadınbudu köfte, özellikle sade pirinç pilavı ve yoğurtla mükemmel bir uyum yakalar.

Yanında limon dilimi, turşu ya da yeşil salatayla servis edilmesi de oldukça yaygındır.

Afiyet olsun!