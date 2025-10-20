Mis gibi kokusuyla evi saran enfes lezzet: Dereotlu poğaça tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz dereotlu poğaçalar, yumuşacık iç dokusu ve mis gibi kokusuyla sofralarınıza lezzet katacak. İster sade ister peynirli iç harçla hazırlayın, sonuç her zaman mükemmel olacak. Peki, mis gibi kokusuyla evi saran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi...

DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yumurta (sarısı üzeri için ayrılacak)

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Yarım demet ince doğranmış dereotu

İç harcı için (isteğe bağlı):

Beyaz peynir veya lor peyniri

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

DEREOTLU POĞAÇA YAPILIŞI

Yoğurt, sıvı yağ, tereyağı ve yumurtayı geniş bir kaba alın.

Üzerine tuz, kabartma tozu ve dereotunu ekleyin.

Unu yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

İsterseniz iç harç ekleyip kapatın, isterseniz sade bırakın.

Yağlı kağıt serili tepsiye poğaçaları yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!