Mis gibi kokusuyla evi saran lezzet: Elmalı tarçınlı kek tarifi

Elmalı tarçınlı kek, klasik ama asla eskimeyen lezzetlerden biridir. Elmanın doğal tatlılığı ve tarçının sıcak aroması bir araya geldiğinde ortaya hem nostaljik hem de doyurucu bir kek çıkar. Peki, mis gibi kokusuyla evi saran bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis elmalı tarçınlı kek tarifi...

ELMALI TARÇINLI KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Elmalı harç için:

3 adet orta boy elma

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı toz şeker

1 avuç ceviz içi (isteğe bağlı)

ELMALI TARÇINLI KEK YAPILIŞI

Elmaları soyup küp küp doğrayın.

Üzerine tarçın ve şekeri ekleyip karıştırın.

Ceviz kullanacaksanız ilave edin.

Yumurta ve şekeri bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin.

Spatula veya düşük devirli mikserle karıştırın.

Kek hamurunun yarısını yağlanmış kalıba dökün.

Elmalı harcın yarısını üzerine serpin.

Kalan hamuru ekleyip üstüne kalan elmalı harcı yayın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

Kürdan testiyle kontrol edin.

Elmalı tarçınlı keki ılıkken veya soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Üzerine pudra şekeri serpmek veya yanında bir top vanilyalı dondurma sunmak lezzetini artırır.

Afiyet olsun!