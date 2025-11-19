Mis gibi kokusuyla fırından taşan lezzet: Mandalinalı kek tarifi

Kış mevsiminin taze mandalinalarıyla hazırlanan bu yumuşacık kek, sade tariflere aromatik bir dokunuş katmak isteyenlerin vazgeçilmezi oluyor. Hafif, nemli ve mis kokulu yapısıyla hem kahvaltıya hem beş çayına çok yakışıyor. Peki, mis gibi kokusuyla fırından taşan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis mandalinalı kek tarifi...

MANDALİNALI KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet mandalina

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

MANDALİNALI KEK YAPILIŞI

Mandalinaların kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.

Blenderdan geçirerek püre haline getirin.

Yumurtaları ve toz şekeri, şeker tamamen eriyip karışım köpük köpük olana kadar çırpın.

Karışıma sütü, sıvı yağı ve blenderdan geçirdiğiniz mandalina püresini ekleyin.

Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı eleyerek karışıma ilave edin.

Spatula ya da düşük devirli mikserle karıştırın.

Hazırladığınız kek harcını yağlanmış bir kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika kontrollü şekilde pişirin.

Fırından çıkan keki oda sıcaklığında dinlendirin.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!