Mis gibi kokusuyla mutfağı saran enfes lezzet: Cinnamon roll tarifi

Cinnamon roll, özellikle Kuzey Avrupa ve Amerika’da popüler olan, tarçınlı ve şekerli iç harçla hazırlanan bir hamur işi tatlısıdır. İç dolgusu ve üzerine sürülen kremsi sosuyla hem kahvaltılarda hem de tatlı krizlerinde tercih edilir. Peki, mis gibi kokusuyla mutfağı saran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz cinnamon roll tarifi...

CINNAMON ROLL TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya

1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı

1 adet yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

3,5 su bardağı un

İç harcı için:

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı esmer şeker

2 yemek kaşığı toz tarçın

Üzeri için:

100 gr krem peynir

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı vanilin

CINNAMON ROLL YAPILIŞI

Ilık süt, şeker ve mayayı bir kapta karıştırın, 5 dakika bekletin.

İçine yumurta, eritilmiş tereyağı ve tuzu ekleyin.

Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatarak 1 saat mayalandırın.

Esmer şekeri ve tarçını karıştırın.

Mayalanan hamuru dikdörtgen şeklinde açın, üzerine tereyağını sürün ve tarçın-şeker karışımını serpin.

Hamuru rulo şeklinde sarın ve 3 cm genişliğinde dilimleyin.

Yağlanmış fırın tepsisine dizin.

Tepside 20 dakika daha mayalandırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika altın rengini alana kadar pişirin.

Krem peynir, tereyağı, pudra şekeri ve vanilini mikserle çırpın.

Fırından çıkan ruloların üzerine sıcak sıcak dökün.

Daha hafif bir sos için pudra şekeri yerine eritilmiş beyaz çikolata da kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun!