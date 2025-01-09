Mis kokulu portakallı kek tarifi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 17:43

Güncelleme: 09.01.2025 - 17:43

Portakalın mis kokusunu ve ferahlatıcı lezzetini bir kek tarifinde buluşturmak ister misiniz? Çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak bu yumuşacık portakallı kek, kolay hazırlanışı ve eşsiz tadıyla herkesin favorisi olmaya aday. İşte tam kıvamında bir portakallı kek tarifi!

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 adet büyük boy portakalın suyu (yaklaşık yarım su bardağı)

1 adet portakal kabuğu rendesi

Yapılışı

Hazırlık: Fırını önceden 180°C’ye ayarlayın. Kek kalıbınızı yağlayıp unlayarak hazırlayın.

Yumurta ve Şeker: Yumurta ve toz şekeri bir çırpma kabında krema kıvamına gelene kadar çırpın. Karışım açık sarı bir renk almalıdır.

Sıvı Malzemeler: Üzerine sıvı yağı, sütü ve portakal suyunu ekleyerek tekrar çırpın.

Kuru Malzemeler: Un, kabartma tozu ve vanilini bir kapta karıştırıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Spatula ile yavaşça karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

Portakal Kabukları: Rendelenmiş portakal kabuğunu da ekleyip son bir kez karıştırın.

Pişirme: Karışımı kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.

Servis: Kekinizi fırından çıkarıp 10 dakika kadar kalıpta bekletin. Ardından dikkatlice çıkararak soğumasını bekleyin ve dilimleyerek servis edin.