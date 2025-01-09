Pakistan mutfağından yemeklerin şahı: Nihari tarifi
Pakistan mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan Nihari, baharatlarla zenginleştirilmiş doyurucu bir et yemeği. Geleneksel olarak ağır ateşte saatlerce pişirilen Nihari, hem lezzeti hem de kültürel önemiyle öne çıkıyor.
Pakistan mutfağı, yoğun baharat kullanımı ve doyurucu yemekleriyle dünya mutfakları arasında kendine özgü bir yer tutar. Nihari, bu mutfağın en özel yemeklerinden biri olarak kabul edilir. Adını “sabah” anlamına gelen Arapça “nahar” kelimesinden alan Nihari, geleneksel olarak sabah kahvaltılarında sunulan bir yemektir.
NİHARİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg kuşbaşı kuzu veya dana eti
- 2 yemek kaşığı buğday unu (kalınlaştırıcı için)
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 büyük soğan (ince doğranmış)
- 4 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı zencefil (rendelenmiş)
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 tatlı kaşığı kişniş tozu
- 1 çay kaşığı kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çubuk tarçın
- 2-3 adet karanfil
- Tuz (isteğe göre)
- Taze kişniş ve zencefil dilimleri (süsleme için)
Yapılışı:
- Sıvı yağı geniş bir tencerede ısıtın. Kuşbaşı eti ekleyin ve her tarafı kahverengi olana kadar soteleyin. Etleri kenara alın.
- Aynı tencerede soğanı pembeleşene kadar kavurun. Sarımsak, zencefil ve tüm baharatları ekleyerek birkaç dakika karıştırın.
- Kavrulan baharat karışımına yoğurdu ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra etleri tencereye geri koyun.
- Buğday ununu az miktarda suyla karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Tencereye ekleyerek karıştırın.
- Tencereye sıcak su ekleyin, kapağını kapatın ve düşük ateşte 3-4 saat boyunca pişirin. Etler tamamen yumuşayana kadar pişirme işlemine devam edin.
- Nihari’yi derin bir tabakta servis edin. Üzerine taze kişniş ve ince zencefil dilimleri serpin. Yanında taze naan ekmeğiyle sunabilirsiniz.
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