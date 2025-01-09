Pakistan mutfağından yemeklerin şahı: Nihari tarifi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 15:04

Güncelleme: 09.01.2025 - 15:04

Pakistan mutfağı, yoğun baharat kullanımı ve doyurucu yemekleriyle dünya mutfakları arasında kendine özgü bir yer tutar. Nihari, bu mutfağın en özel yemeklerinden biri olarak kabul edilir. Adını “sabah” anlamına gelen Arapça “nahar” kelimesinden alan Nihari, geleneksel olarak sabah kahvaltılarında sunulan bir yemektir.

NİHARİ TARİFİ

Malzemeler

1 kg kuşbaşı kuzu veya dana eti

2 yemek kaşığı buğday unu (kalınlaştırıcı için)

4 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 büyük soğan (ince doğranmış)

4 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı zencefil (rendelenmiş)

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı kişniş tozu

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çubuk tarçın

2-3 adet karanfil

Tuz (isteğe göre)

Taze kişniş ve zencefil dilimleri (süsleme için)

Yapılışı: