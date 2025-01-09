Çin mutfağının az bilinen tatlısı: Tang Li tarifi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 16:31

Güncelleme: 09.01.2025 - 16:31

Çin mutfağı, yalnızca yemekleriyle değil, tatlılarıyla da dünyanın dört bir yanındaki lezzet tutkunlarını büyülüyor. Ancak Tang Li, yani Ayva Çorbası, daha az bilinen bir tatlı olmasına rağmen zengin bir kültürel geçmişe sahip. Geleneksel olarak Çin Yeni Yılı'nda veya özel günlerde yapılan bu tatlı, ayva ve baharatların birleşimiyle hem lezzetli hem de sağlıklı bir deneyim sunuyor.

TANG Lİ TARİFİ

Malzemeler:

2 adet ayva

1 litre su

100 gram şeker (isteğe göre)

1 çubuk tarçın

3-4 adet karanfil

1 dilim taze zencefil

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı: