Çin mutfağının az bilinen tatlısı: Tang Li tarifi

Çin mutfağının az bilinen tatlılarından Tang Li, ayva ve baharatların benzersiz uyumuyla dikkat çekiyor. Sağlıklı ve hafif bir tatlı olan Tang Li, geleneksel Çin kültüründe hem tatlı hem de şifa kaynağı olarak tüketiliyor.

Çin mutfağının az bilinen tatlısı: Tang Li tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 16:31

Çin mutfağı, yalnızca yemekleriyle değil, tatlılarıyla da dünyanın dört bir yanındaki lezzet tutkunlarını büyülüyor. Ancak Tang Li, yani Ayva Çorbası, daha az bilinen bir tatlı olmasına rağmen zengin bir kültürel geçmişe sahip. Geleneksel olarak Çin Yeni Yılı'nda veya özel günlerde yapılan bu tatlı, ayva ve baharatların birleşimiyle hem lezzetli hem de sağlıklı bir deneyim sunuyor. 

TANG Lİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 adet ayva
  • 1 litre su
  • 100 gram şeker (isteğe göre)
  • 1 çubuk tarçın
  • 3-4 adet karanfil
  • 1 dilim taze zencefil
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı:

  1. Ayvaları yıkayıp kabuklarını soyun. Çekirdeklerini çıkarıp küp şeklinde doğrayın.
  2. Bir tencereye suyu koyup kaynatın. Kaynamaya başladığında tarçın, karanfil, zencefil ve ayvaları ekleyin.
  3. Şekeri ve limon suyunu ilave edin. Ayvalar yumuşayana kadar kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  4. Ilık ya da soğuk olarak servis yapabilirsiniz. Üzerine taze nane yapraklarıyla süsleyerek sunabilirsiniz.

Etiketler: #tarif #Çin Yeni Yılı #çin mutfağı

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