Misafir sofralarına özel lezzet: Paçanga böreği tarifi

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan paçanga böreği, özellikle davet sofralarında ve özel günlerde sıkça tercih edilir. İncecik yufkaların içine pastırma, kaşar peyniri ve taptaze sebzeler doldurularak hazırlanan bu börek, ister kızartılarak ister fırında pişirilerek sofralara çıkar. Çıtır dışı ve bol malzemeli içiyle hem göze hem damağa hitap eder. Peki, misafir sofralarının özel lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, paçanga böreği tarifi...
Malzemeler
- 5 adet yufka
- 200 g pastırma
- 200 g kaşar peyniri (rendelenmiş)
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet domates (çekirdekleri çıkarılıp küp doğranmış)
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı
- Biberleri küçük küçük doğrayıp tavada biraz soteleyin.
- Domatesleri ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
- Ocaktan aldıktan sonra pastırma ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin, karıştırın.
- Yufkaları dörde ya da altıya kesin (üçgen şeklinde).
- Hazırladığınız iç harçtan bir miktar koyun, sigara böreği gibi sarın ama uçlarını çok dar yapmayın.
- Bir tavada bol sıvı yağı ısıtın.
- Börekleri altın rengi alana kadar kızartın.
- Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.