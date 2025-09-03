Misafir sofralarına özel lezzet: Paçanga böreği tarifi

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan paçanga böreği, özellikle davet sofralarında ve özel günlerde sıkça tercih edilir. İncecik yufkaların içine pastırma, kaşar peyniri ve taptaze sebzeler doldurularak hazırlanan bu börek, ister kızartılarak ister fırında pişirilerek sofralara çıkar. Çıtır dışı ve bol malzemeli içiyle hem göze hem damağa hitap eder. Peki, misafir sofralarının özel lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, paçanga böreği tarifi...

Malzemeler

5 adet yufka

200 g pastırma

200 g kaşar peyniri (rendelenmiş)

2 adet yeşil biber

2 adet domates (çekirdekleri çıkarılıp küp doğranmış)

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı