Misafir sofralarının gizli kahramanı: Dalyan köfte tarifi

Dalyan köfte, Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biridir. Dilimlendiğinde ortaya çıkan yumurta dolgusu sayesinde sunumu oldukça şık olan bu tarif, özellikle kalabalık sofralarda ve davet yemeklerinde sıkça tercih edilir. Fırında pişmesiyle kızartmaya göre daha hafif olan Dalyan köfte, patates püresi veya pilav eşliğinde tam bir ana yemek lezzeti sunar. Peki, misafir sofralarının gizli kahramanı olan bu nefis tarif nasıl yapılır? İşte, leziz Dalyan köfte tarifi...

DALYAN KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte harcı için:

500 gram dana kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 adet yumurta

1 su bardağı bayat ekmek içi veya galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç dolgu için:

3 adet haşlanmış yumurta

1 adet havuç (haşlanmış)

1 su bardağı bezelye (haşlanmış)

Sosu için:

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

DALYAN KÖFTE YAPILIŞI

Kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, ekmek içi, baharatlar ve sıvı yağı derin bir kapta iyice yoğurun.

Harcı yağlı kâğıt serili tezgâha alın ve dikdörtgen şeklinde açın.

Ortasına boydan boya haşlanmış yumurtaları dizin.

Yanlarına havuç ve bezelyeleri ekleyin.

Köfte harcını dikkatlice kapatıp rulo şekli verin.

Yağlı kâğıt yardımıyla sıkıca sarın.

Domates salçasını sıcak su ve zeytinyağıyla karıştırın.

Köftenin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40–45 dakika pişirin.

Üzeri kızarınca fırından alın.

Fırından çıkan Dalyan köfteyi 10 dakika dinlendirin, ardından dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!