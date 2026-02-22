Misafir sofralarının yıldızı: Lavaş ekmeğinden kıymalı saray sarması tarifi

Lavaşla hazırlanan bu pratik tarif, iç harcının lezzeti ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edilmesiyle sofralarda fark yaratıyor. Özellikle misafir sofralarında, özel günlerde ve kalabalık akşam yemeklerinde tercih edilen doyurucu bir ana yemektir. İşte hem şık sunumlu hem de lezzetiyle lavaş ekmeğinden kıymalı saray sarması tarifi...

LAVAŞ EKMEĞİNDEN KIYMALI SARAY SARMASI TARİFİ

Malzemeler

00 gram kıyma

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1 adet kapya biber (ince doğranmış)

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam toz kırmızı biber

4 adet lavaş

1 yemek kaşığı sıvı yağ (fırın kabını yağlamak için)

Servis için:

2–3 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

LAVAŞ EKMEĞİNDEN KIYMALI SARAY SARMASI YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına 400 gram kıymayı alın.

Üzerine ince doğranmış yeşil biber, kapya biber ve soğanı ekleyin.

Ardından 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi ilave edin.

Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar iyice yoğurun.

Hazırladığınız kıymalı harcı 4 adet lavaşın üzerine eşit şekilde paylaştırın.

Harcı, lavaşın her yerine mümkün olduğunca ince ve eşit bir tabaka halinde bastırarak yayın.

Uç kısımların boş kalmamasına dikkat edin.

Lavaşları sıkı bir şekilde dürüm yaparak sarın.

Daha sonra yaklaşık 4 cm genişliğinde dilimler halinde kesin.

Fırın kabını 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlayın.

Hazırladığınız dilimleri dik şekilde kaba dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan kıymalı saray sarmasını 2–3 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz.

Sıcak servis edilmesi tavsiye edilir.

Afiyet olsun!