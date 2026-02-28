Mısır'dan gelen sütlü tatlı: Um Ali tarifi

İsmi "Ali'nin Annesi" anlamına gelen bu tatlı, Orta Doğu mutfak kültüründe puding ve ekmek kadayıfı arasında bir köprü kurar. Hafif ama doyurucu yapısıyla özellikle özel davet sofralarının vazgeçilmezidir.
UM ALİ TARİFİ
Malzemeler
- 6 adet milföy hamuru
- 4 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket krema (200 ml)
- Yarım su bardağı karışık kuruyemiş (antep fıstığı, fındık, Hindistan cevizi)
- 1 tatlı kaşığı tarçın
Yapılışı
- Milföy hamurlarını fırında altın sarısı olana kadar pişirin ve soğuduktan sonra elinizle iri parçalara bölün.
- Bir tencerede süt ve şekeri kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.
- Fırın kabına milföy parçalarını ve kuruyemişlerin yarısını yerleştirin.
- Hazırladığınız şekerli sütü hamurların üzerine gezdirin.
- En üste çırpılmış kremayı yayın ve kalan kuruyemişleri serpiştirin.
- 200 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin ve ılık servis yapın.