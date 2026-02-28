Mısır'dan gelen sütlü tatlı: Um Ali tarifi

İsmi "Ali'nin Annesi" anlamına gelen bu tatlı, Orta Doğu mutfak kültüründe puding ve ekmek kadayıfı arasında bir köprü kurar. Hafif ama doyurucu yapısıyla özellikle özel davet sofralarının vazgeçilmezidir.

UM ALİ TARİFİ

Malzemeler

6 adet milföy hamuru

4 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket krema (200 ml)

Yarım su bardağı karışık kuruyemiş (antep fıstığı, fındık, Hindistan cevizi)

1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı