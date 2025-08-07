Mısır’dan sofranıza: Evde çıtır çıtır hawawshi tarifi

Hawawshi, Mısır’ın yerel fırınlarından çıkıp dünya sofralarına yayılan eşsiz bir tat. Baharatlarla harmanlanan kıymalı iç harcı, çıtır çıtır pişmiş ekmeğin içinde nefis bir uyum yakalıyor. Hem pratik hem de doyurucu bu tarifle, evinizde egzotik bir lezzet yolculuğuna çıkabilirsiniz. Üstelik fırında ya da tavada kolayca hazırlanabiliyor. Yeni tatlar denemeyi sevenler için ideal bir ana yemek alternatifi.
Malzemeler
İç harcı için:
- 400 gr dana kıyma (orta yağlı)
- 1 adet büyük soğan (rendelenmiş)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 adet yeşil biber (ince doğranmış)
- 1 adet domates (çekirdeği çıkarılmış, küçük doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı acı biber salçası (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kararbiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı kişniş (isteğe bağlı ama otantik tat için önerilir)
- Tuz (damak zevkine göre)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Hamur veya ekmek için:
- Lavaş, pide ya da bazlama benzeri ince ekmekler
- (Orijinalinde Mısır’da “baladi bread” denilen ince, yuvarlak ekmek kullanılır.)
Üzeri için:
- Tereyağı veya zeytinyağı (fırın öncesi sürmek için)
Yapılışı
- Geniş bir kaba kıymayı alın. Üzerine doğranmış sebzeleri, salçaları, baharatları ve sıvı yağı ekleyin. Tüm malzemeyi iyice yoğurarak harmanlayın.
- Lavaş ya da pide kullanıyorsanız ikiye bölün. İç kısmına harçtan bolca sürün ve ekmeği katlayın ya da sandviç gibi kapatın. Dilerseniz iç harcı hazır yufkaya da sarabilirsiniz.
- Dışı çıtır olması için ekmeğin her iki yüzünü de yağlayın.
- 180-200°C’ye önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin. Altı üstü iyice kızarmalı. Dilerseniz tavada veya tost makinesinde de pişirebilirsiniz.
- Dilimleyerek sıcak servis edin. Yanında ayran, yoğurt ya da salata çok yakışır.