Mısır’dan sofranıza: Evde çıtır çıtır hawawshi tarifi

Hawawshi, Mısır’ın yerel fırınlarından çıkıp dünya sofralarına yayılan eşsiz bir tat. Baharatlarla harmanlanan kıymalı iç harcı, çıtır çıtır pişmiş ekmeğin içinde nefis bir uyum yakalıyor. Hem pratik hem de doyurucu bu tarifle, evinizde egzotik bir lezzet yolculuğuna çıkabilirsiniz. Üstelik fırında ya da tavada kolayca hazırlanabiliyor. Yeni tatlar denemeyi sevenler için ideal bir ana yemek alternatifi.

Malzemeler

İç harcı için:

400 gr dana kıyma (orta yağlı)

1 adet büyük soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

1 adet domates (çekirdeği çıkarılmış, küçük doğranmış)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kararbiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kişniş (isteğe bağlı ama otantik tat için önerilir)

Tuz (damak zevkine göre)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Hamur veya ekmek için:

Lavaş, pide ya da bazlama benzeri ince ekmekler

(Orijinalinde Mısır’da “baladi bread” denilen ince, yuvarlak ekmek kullanılır.)

Üzeri için:

Tereyağı veya zeytinyağı (fırın öncesi sürmek için)

Yapılışı