Modern gastronominin efsanesi: California Roll

Mutfak literatüründe "geleneksel Japon suşisinin modern yorumu" olarak tanımlanan California Roll, 1960’larda Los Angeles’taki şeflerin, suşiyle yeni tanışan damaklara yosunun görüntüsünü gizleyerek sunduğu bir inovasyon şaheseridir. Onu klasiklerden ayıran en temel fark, ham madde olarak çiğ balık yerine genellikle yengeç eti (veya surimi) kullanılması ve avokadonun tereyağsı dokusunun başrolde olmasıdır.

CALIFORNIA ROLL TARİFİ

Malzemeler

Suşi Pirinci İçin:

2 su bardağı suşi pirinci (kısa taneli, yüksek nişastalı)

2.5 su bardağı su

Suşi Sirkesi Karışımı: 4 yemek kaşığı pirinç sirkesi, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz (hafifçe ısıtılarak çözdürülmüş)

İç Malzemeler ve Kaplama:

5 adet Nori yaprağı (deniz yosunu)

200 gram yengeç eti veya surimi

1 adet olgun avokado (ince dilimlenmiş)

1 adet salatalık (kabukları soyulmuş, çekirdekleri alınmış ve jülyen doğranmış)

1 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı, harç için)

Dış yüzey için kavrulmuş susam veya masago (uçan balık yumurtası)

Yapılışı