Modern gastronominin efsanesi: California Roll

Mutfak literatüründe "geleneksel Japon suşisinin modern yorumu" olarak tanımlanan California Roll, 1960’larda Los Angeles’taki şeflerin, suşiyle yeni tanışan damaklara yosunun görüntüsünü gizleyerek sunduğu bir inovasyon şaheseridir. Onu klasiklerden ayıran en temel fark, ham madde olarak çiğ balık yerine genellikle yengeç eti (veya surimi) kullanılması ve avokadonun tereyağsı dokusunun başrolde olmasıdır.
CALIFORNIA ROLL TARİFİ
Malzemeler
Suşi Pirinci İçin:
- 2 su bardağı suşi pirinci (kısa taneli, yüksek nişastalı)
- 2.5 su bardağı su
- Suşi Sirkesi Karışımı: 4 yemek kaşığı pirinç sirkesi, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz (hafifçe ısıtılarak çözdürülmüş)
İç Malzemeler ve Kaplama:
- 5 adet Nori yaprağı (deniz yosunu)
- 200 gram yengeç eti veya surimi
- 1 adet olgun avokado (ince dilimlenmiş)
- 1 adet salatalık (kabukları soyulmuş, çekirdekleri alınmış ve jülyen doğranmış)
- 1 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı, harç için)
- Dış yüzey için kavrulmuş susam veya masago (uçan balık yumurtası)
Yapılışı
- Pirinci suyu tamamen berraklaşana kadar yıkayın. Suyuyla birlikte tencereye alın, kaynayana kadar yüksek, sonra en kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Pişen pirinci geniş bir kaba alıp hazırladığınız sirkeli karışımı üzerine gezdirin. Pirinçleri kırmadan, katlayarak karıştırın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.
- Suşi matınızı (makisu) streç filmle kaplayın. Yarım parça Nori yaprağını matın üzerine yerleştirin. Ellerinizin yapışmaması için sirkeli suyla ıslatarak, pirinci Nori’nin her yerine ince bir tabaka halinde yayın.
- Pirinçli kısmın üzerine susam serpin ve Nori yaprağını dikkatlice ters çevirin (pirinç alta, yosun üste gelmeli).
- Yosunlu yüzeyin ortasına boylu boyunca yengeç eti, avokado dilimleri ve salatalıkları yerleştirin.
- Matı kendinizden uzağa doğru rulo yaparak, malzemeleri sıkıca sarın. Rulonun her yerinin eşit baskıda olduğundan emin olun.
- Keskin bir bıçağı ıslatarak, ruloyu önce ortadan ikiye, sonra her bir parçayı üçer eşit parçaya (toplamda 8 dilim) bölün.