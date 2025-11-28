Cumhuriyet Gazetesi Logo
Murgh Makhani tarifi: Pratik ve dünyaca ünlü Murgh Makhani lezzeti...

28.11.2025 22:03:00
Murgh Makhani (Butter Chicken) tarifi hem pratik hem de oldukça lezzetli. İşte Murgh Makhani (Butter Chicken) tarifi...

Hindistan mutfağının dünyaca ünlü, kremamsı yapısıyla öne çıkan Murgh Makhani (Butter Chicken) tarifi… Hem restoran lezzetinde hem de evde kolayca yapılabilir!

MALZEMELER

Tavuk Marine İçin:

600 g kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü veya but

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 parmak taze zencefil (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı garam masala

1 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

3 diş sarımsak

1 parmak taze zencefil

2 adet domates (rondodan geçirilmiş veya püre)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı krema

1 tatlı kaşığı garam masala

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz

Yarım su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

Tüm marine malzemelerini bir kapta karıştırın.

Tavukları ekleyin, iyice harmanlayın.

En az 1 saat (ideal olarak 4 saat) buzdolabında dinlendirin.

Geniş bir tavayı ısıtın.

Marine edilmiş tavukları yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Hafifçe kızarınca ocaktan alın ve bir kenara ayırın.

Tereyağı ve sıvı yağı tavaya alın.

İnce doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Ezilmiş sarımsak ve zencefili ekleyip kokusu çıkana kadar soteleyin.

Domates püresi ve salçayı ekleyip 7–8 dakika pişirin.

Baharatları, şekeri ve tuzu ekleyin.

Kıvam almak için yarım bardak sıcak su ekleyin.

Sos kaynayınca kremayı ekleyin ve karıştırın.

Kavrulmuş tavukları sosun içine alın.

Kısık ateşte 10–12 dakika pişirin.

