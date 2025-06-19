Mutfağınızda Akdeniz esintisi: Hatay usulü bakla ezmesi tarifi

Doğu Akdeniz mutfağının zenginliklerinden biri olan bakla ezmesi, Hatay sofralarının vazgeçilmez mezeleri arasında yer alır. Genellikle soğuk meze olarak sunulan bu lezzet, hem sağlıklı hem de oldukça doyurucudur. Özellikle zeytinyağı ve sarımsağın uyumu ile damakta eşsiz bir tat bırakır.

Malzemeler

2 su bardağı kuru iç bakla

1 adet orta boy kuru soğan

2–3 diş sarımsak

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım limonun suyu

Üzeri için: zeytinyağı, pul biber, maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı

Kuru iç baklayı bir gece önceden bol suyla ıslatın.

Ertesi gün suyunu süzün, yıkayın ve yeni suyla yumuşayana kadar haşlayın. (Baklalar iyice ezilecek kıvamda olmalı.)

Haşlanan baklaları suyuyla birlikte blenderdan geçirin veya tahta kaşıkla ezerek püre haline getirin.

Ayrı bir tavada zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Ezilmiş sarımsağı ve kimyonu ekleyin.

Bu karışımı bakla püresine ekleyin. Tuz ve limon suyunu da ilave edip iyice karıştırın.

Servis tabağına alıp üzerini düzeltin.

Üzerine sızma zeytinyağı gezdirin, arzuya göre pul biber veya doğranmış maydanozla süsleyin.