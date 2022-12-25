Mutfakta bilinmesi gereken püf noktaları

25 Aralık 2022 Pazar, 10:12

Birçok kişinin evin içinde en fazla zaman geçirdiği yer mutfaktır. Mutfakta zaman kazanmak ister misiniz? Mutfakta geçirdiğiniz zamanı yarıya indirmeye var mısınız? Mutfakta hızlı ve pratik olmanızı sağlayacak bazı püf noktaları…

Karnabahar haşlarken kokmaması için ne yapılması gerekir?

Karnabaharın hem beyazlığını korumak hem de kötü kokusundan kurtulmak için haşlama suyuna bir tutam tuz ve biraz da sirke ekleyin. Birkaç kaşık sirke çok şeyi değiştirebilir.

Yumurta pişirirken çatlaması nasıl önlenir?

Yumurtanın çatlamasını önlemek için, buzdolabından çıkardığınız yumurtanın bir süre oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Şekerlenen bal nasıl düzelir?

Baldaki en önemli değişiklik glikozun kristalleşmesi, balın akışkanlığını kaybederek şekerlenmesidir. Balın şekerlenmesi onun doğal olduğunu gösteren önemli bir delildir. Balın eski haline gelmesi için, balı yaklaşık 3 saat kavanozu ile 50 derece sıcak suda bekletmek yeterli olacaktır.

Taze nanenin kokusu nasıl arttırılır?

Taze naneyi doğrayarak kullanacağınız zaman üzerine bir parça şeker serpin. Kokusunun nasıl arttığına şaşıracaksınız.

Nar taneleri nasıl kolayca ayıklanır?

Narı enlemesine ortadan kesin ve taneli tarafı avucunuzun iç tarafına gelecek şekilde tutun. Elinizin altına geniş bir kase yerleştirip tahta kaşıkla narın kabuğuna hafifçe vurun. Tanelerin kolayca döküldüğünü göreceksiniz.

Peynir nasıl rendelenir?

Peyniri kesmeden önce bıçağı soğuk su ile yıkarsanız peyniri daha rahat dilimleyebilirsiniz. Rendelerken dağılmasını önlemek için 15 dakika derin dondurucuda beklettikten sonra rendeleyin. Üzeri kuruyan peyniri yumuşatmak için, kullanmadan önce bir süre sütün içinde bekletin.

Kuru fasulye nasıl yumuşatılır?

Uzun süre pişirildiği halde yumuşamayan fasulyenin içine yarım kahve kaşığı karbonat ilave edin. Fasulyelerin yumuşadığını göreceksiniz.

Sarımsak kokusu nasıl çıkartılır?

Sarımsak yedikten sonra birkaç maydanoz yaprağı çiğnemek kokuyu alıyor. Eldeki sarımsak kokusunu gidermek için ise ellerinizi limon suyu ile ovalamanız yeterli.

Turp alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Turplar çok beklediği zaman gövdesinde filizlenme oluşuyor. Turpların özellikle kök kısımlarının kararmamış olmasına dikkat etmek gerekli. Çünkü kök kısmı kararmış ise turplar önceden bıçakla kesilmiş demektir.

Mısır haşlarken lezzetini arttırmak için ne yapılması gerekir?

Mısırları haşlarken daha lezzetli olması için tencereye bir çay kaşığı şeker atın. Kabuklarını da yıkayıp ilave edebilirsiniz.

Portakalın suyu en çok nasıl çıkar?

Portakalları sıkmadan önce yarım saat kadar soğuk suda bekletirseniz suyunu tamamen çıkarabilirsiniz.