Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mutfakta lezzetli adımlar: Misket köfte tarifi

Mutfakta lezzetli adımlar: Misket köfte tarifi

8.08.2025 12:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mutfakta lezzetli adımlar: Misket köfte tarifi

Hem pratik hem de lezzetli bir yemek arayanların favorisi olan misket köfte, küçük boyutları ve doyurucu aromasıyla sofraların vazgeçilmezi olmaya aday. Fırında ya da tavada pişirilebilen bu köfte tarifi, çocuklardan yetişkinlere herkesin damak tadına hitap ediyor.

Hem pratik hem doyurucu: Mutfakta fazla zaman harcamadan hazırlayabileceğiniz misket köfte, ister tek başına ister makarna, pilav ya da salatayla servis edilebilecek çok yönlü bir lezzet.

MALZEMELER

  • 400 gram kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 2 yemek kaşığı galeta unu (ya da bayat ekmek içi)
  • 1 adet yumurta
  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
  • Tuz, karabiber, kimyon
  • İnce kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Tüm malzemeler derin bir kapta yoğurulur.

Elde edilen harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparılır ve avuç içinde yuvarlanarak misket formu verilir.

Köfteler az yağda tavada kızartılabilir ya da 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirilebilir.

Dilerseniz domates salçası, az su ve zeytinyağıyla hazırlanmış bir sos eşliğinde servis edebilirsiniz.

İlgili Konular: #pratik tarifler #misket köfte tarifi