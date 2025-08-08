Mutfakta lezzetli adımlar: Misket köfte tarifi

Hem pratik hem doyurucu: Mutfakta fazla zaman harcamadan hazırlayabileceğiniz misket köfte, ister tek başına ister makarna, pilav ya da salatayla servis edilebilecek çok yönlü bir lezzet.

MALZEMELER

400 gram kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

2 yemek kaşığı galeta unu (ya da bayat ekmek içi)

1 adet yumurta

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, kimyon

İnce kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Tüm malzemeler derin bir kapta yoğurulur.

Elde edilen harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparılır ve avuç içinde yuvarlanarak misket formu verilir.

Köfteler az yağda tavada kızartılabilir ya da 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirilebilir.

Dilerseniz domates salçası, az su ve zeytinyağıyla hazırlanmış bir sos eşliğinde servis edebilirsiniz.