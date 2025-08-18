Nefis ve hafif: Akşam yemeği için 10 dakikada kabaklı falafel tarifi

Ortadoğu mutfağının vazgeçilmez lezzeti falafel, nohutun baharatlarla yoğrulup kızartılmasıyla hazırlanır. Rendelenmiş kabak ekleyerek daha hafif ve farklı bir yorum denemek mümkün. Dışı çıtır, içi yumuşacık bu falafel, yoğurtlu veya tahinli sosla harika bir uyum yakalıyor.

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet orta boy kabak (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 küçük soğan

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze kişniş (opsiyonel)

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kişniş tozu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

4 yemek kaşığı galeta unu (gerekirse artırılabilir)

Tuz, karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Nohut, soğan, sarımsak ve yeşillikleri mutfak robotunda çekin.

Rendelenmiş ve suyu iyice sıkılmış kabağı ekleyin. Baharatları, kabartma tozunu ve galeta ununu da katın. Ele yapışmayan bir harç elde edin.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın.

Bol yağda altın rengi olana kadar kızartın. İsterseniz fırında 190°C’de 20-25 dakika da pişirebilirsiniz.

Yoğurtlu sos, tahinli sos veya salata ile servis edin.