Omega-3 zengini: Somon buğulama tarifi

Somon, omega-3 açısından zengin, lezzetli ve besleyici bir balıktır. Yağlı dokusu sayesinde pişirme sırasında lezzetini korur ve farklı tekniklere kolayca uyum sağlar. Buğulama yöntemiyle pişirildiğinde ise hem hafif hem de oldukça sağlıklı bir yemek ortaya çıkar. Sebzelerin taze aromasıyla bütünleşen somon, özellikle dengeli beslenmek isteyenler için mükemmel bir tercih olur. Özel davet sofralarında şık bir ana yemek olarak sunabileceğiniz gibi günlük öğünlerde de pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Peki, Omega-3 zengini olan bu yemek nasıl yapılır? İşte somon buğulama tarifi...

Malzemeler

2 dilim somon fileto

1 adet kuru soğan (yarım ay doğranmış)

1 adet havuç (ince dilimlenmiş)

1 adet patates (halka doğranmış)

1 adet domates (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 limon (yarısı suyu, yarısı dilimlenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı