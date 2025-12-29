Orta Asya mutfağının efsanesi: Özbek pilavı tarifi

Özbek pilavı ya da yerel adıyla plov, Özbekistan başta olmak üzere Orta Asya coğrafyasında yalnızca bir yemek değil, toplumsal bir ritüel olarak kabul edilir. Düğünlerde, bayramlarda ve kalabalık sofralarda büyük kazanlarda pişirilen bu pilav; sade ama güçlü malzemeleriyle öne çıkar. Etin, havucun ve pirincin ayrı ayrı değil, tek bir tencerede katmanlar hâlinde pişirilmesi, Özbek pilavını diğer pilav türlerinden ayıran temel özelliktir.

ÖZBEK PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

500 g kuzu eti (iri kuşbaşı)

3 su bardağı baldo pirinç

3 adet büyük havuç (jülyen doğranmış)

2 adet büyük kuru soğan (yarım ay doğranmış)

1 çay bardağı ayçiçek yağı veya pamuk yağı

1 baş sarımsak (kabukları soyulmadan)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

4 su bardağı sıcak su

Yapılışı