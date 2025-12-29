Orta Asya mutfağının efsanesi: Özbek pilavı tarifi

Özbek pilavı ya da yerel adıyla plov, Özbekistan başta olmak üzere Orta Asya coğrafyasında yalnızca bir yemek değil, toplumsal bir ritüel olarak kabul edilir. Düğünlerde, bayramlarda ve kalabalık sofralarda büyük kazanlarda pişirilen bu pilav; sade ama güçlü malzemeleriyle öne çıkar. Etin, havucun ve pirincin ayrı ayrı değil, tek bir tencerede katmanlar hâlinde pişirilmesi, Özbek pilavını diğer pilav türlerinden ayıran temel özelliktir.
ÖZBEK PİLAVI TARİFİ
Malzemeler
- 500 g kuzu eti (iri kuşbaşı)
- 3 su bardağı baldo pirinç
- 3 adet büyük havuç (jülyen doğranmış)
- 2 adet büyük kuru soğan (yarım ay doğranmış)
- 1 çay bardağı ayçiçek yağı veya pamuk yağı
- 1 baş sarımsak (kabukları soyulmadan)
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
- 4 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Pirinci nişastası gidene kadar yıkayın ve ılık tuzlu suda en az 30 dakika bekletin, ardından süzün.
- Geniş ve kalın tabanlı bir tencerede yağı iyice ısıtın.
- Kuzu etlerini ekleyip yüksek ateşte mühürleyin.
- Soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.
- Havuçları ilave edin, karıştırmadan birkaç dakika yumuşamasını bekleyin.
- Kimyon, karabiber ve tuzu ekleyin.
- Sıcak suyu ilave edin ve orta ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.
- Süzülen pirinci et ve havuçların üzerine eşit şekilde yayın, karıştırmayın.
- Ortasına bütün sarımsak başını yerleştirin.
- Pirinç suyu çekene kadar orta ateşte pişirin.
- Suyunu çektikten sonra ocağı kısın, tencerenin kapağını kapatın ve 15–20 dakika demlendirin.
- Demlendikten sonra alttan üste doğru nazikçe karıştırın.