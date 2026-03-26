Orta Doğu mutfağının klasiği: Pita ekmek tarifi

Yumuşak dokusu ve pişerken kabaran yapısıyla dikkat çeken pita ekmeği, hem pratik hem de çok yönlü bir tarif olarak öne çıkar. Evde yapılan pita, katkısız ve taze olmasıyla hazır ürünlere göre daha sağlıklı bir seçenek sunar. Kahvaltıdan ana öğünlere kadar birçok farklı şekilde tüketilebilir.

PİTA EKMEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

PİTA EKMEK NASIL YAPILIR?

Öncelikle maya, şeker ve ılık suyu bir kapta karıştırarak 5-10 dakika bekletin. Maya aktif hale geldikten sonra unu ve tuzu ekleyin. Zeytinyağını da ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru bezelere ayırın ve her bir bezeyi ince yuvarlaklar şeklinde açın.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında ya da çok sıcak bir tavada kısa sürede pişirin. Pişirme sırasında hamurun kabarıp cep oluşturduğunu göreceksiniz.