26.11.2025 16:58:00
Haber Merkezi
Orta Doğu'nun meşhur lezzeti: Muhammara tarifi

Acı, tatlı ve baharatlı dokusuyla öne çıkan muhammara, son dönemde kahvaltı ve meze sofralarının gözdesi hâline geldi. Biber ve ceviz uyumuyla hazırlanan bu geleneksel meze, hem ekonomik hem de besleyici oluşuyla dikkat çekiyor. Basit malzemelerle kısa sürede yapılabilmesi, tarifin popülerliğini hızla artırıyor.

Hatay ve Orta Doğu mutfağının sevilen lezzeti muhammara, yoğun kıvamı ve aromatik tadıyla sofralara farklı bir dokunuş katıyor. Kızarmış ekmekle birleştiğinde enfes bir atıştırmalığa dönüşen bu meze, son dönemlerde pratikliği sayesinde evlerde sıkça hazırlanıyor.

MUHAMMARA TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 adet közlenmiş kırmızı biber
  • 1 su bardağı ceviz içi
  • 1 dilim bayat ekmek içi (veya 2 yemek kaşığı galeta unu)
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 diş sarımsak
  • 2–3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz

YAPILIŞI

  1. Közlenmiş biberleri, cevizleri ve ekmek içini rondoya alın.
  2. Biber salçası, sarımsak, nar ekşisi ve baharatları ekleyip karıştırmaya başlayın.
  3. Zeytinyağını azar azar ekleyerek pürüzsüz ama kıvamlı bir karışım elde edin.
  4. Tadına bakarak tuz ve baharat ayarını yapın.
  5. Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin ve isteğe göre ceviz serpin.
