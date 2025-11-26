Orta Doğu'nun meşhur lezzeti: Muhammara tarifi

Hatay ve Orta Doğu mutfağının sevilen lezzeti muhammara, yoğun kıvamı ve aromatik tadıyla sofralara farklı bir dokunuş katıyor. Kızarmış ekmekle birleştiğinde enfes bir atıştırmalığa dönüşen bu meze, son dönemlerde pratikliği sayesinde evlerde sıkça hazırlanıyor.

MUHAMMARA TARİFİ

MALZEMELER

3 adet közlenmiş kırmızı biber

1 su bardağı ceviz içi

1 dilim bayat ekmek içi (veya 2 yemek kaşığı galeta unu)

1 yemek kaşığı biber salçası

1 diş sarımsak

2–3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

YAPILIŞI