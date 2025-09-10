Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ortadoğu mutfağından hafif şerbetli tatlı: Basbousa

10.09.2025 14:41:00
Haber Merkezi
Ortadoğu’nun geleneksel tatlılarından Basbousa, irmik ve yoğurtla hazırlanan farklı bir şerbetli lezzet. Türkiye’de az bilinen bu tatlı, hafifliği ve pratik yapımıyla öne çıkıyor. Kahve veya çay yanında keyifle tüketilen Basbousa, tatlı severlere yeni bir deneyim sunuyor.

Ortadoğu’nun pek çok ülkesinde yapılan Basbousa, irmik bazlı hamurun şerbetle buluşmasıyla hazırlanıyor. Lübnan, Mısır ve Filistin’de yaygın olan bu tatlı, kimi yerde badem veya Hindistan ceviziyle zenginleştiriliyor. Baklava ya da revaniye benzetilse de Basbousa, kendine özgü kıvamı ve aromasıyla farklı bir deneyim sunuyor.

BASBOUSA TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı şeker
  • Yarım su bardağı Hindistan cevizi (isteğe bağlı)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • Şerbet için: 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, birkaç damla limon
  • Üzeri için: badem veya fıstık

Yapılışı

  1. Şerbet için şeker ve suyu kaynatın, limon ekleyip soğumaya bırakın.
  2. Hamur için irmik, yoğurt, şeker, yağ, kabartma tozu ve Hindistan cevizini karıştırın.
  3. Karışımı yağlanmış fırın kabına dökün, üzerine badem yerleştirin.
  4. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  5. Fırından çıkan tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün.
