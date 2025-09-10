Ortadoğu mutfağından hafif şerbetli tatlı: Basbousa

Ortadoğu’nun pek çok ülkesinde yapılan Basbousa, irmik bazlı hamurun şerbetle buluşmasıyla hazırlanıyor. Lübnan, Mısır ve Filistin’de yaygın olan bu tatlı, kimi yerde badem veya Hindistan ceviziyle zenginleştiriliyor. Baklava ya da revaniye benzetilse de Basbousa, kendine özgü kıvamı ve aromasıyla farklı bir deneyim sunuyor.

BASBOUSA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı Hindistan cevizi (isteğe bağlı)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

Şerbet için: 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, birkaç damla limon

Üzeri için: badem veya fıstık

Yapılışı