Ortadoğu mutfağından hafif şerbetli tatlı: Basbousa

Ortadoğu’nun pek çok ülkesinde yapılan Basbousa, irmik bazlı hamurun şerbetle buluşmasıyla hazırlanıyor. Lübnan, Mısır ve Filistin’de yaygın olan bu tatlı, kimi yerde badem veya Hindistan ceviziyle zenginleştiriliyor. Baklava ya da revaniye benzetilse de Basbousa, kendine özgü kıvamı ve aromasıyla farklı bir deneyim sunuyor.
BASBOUSA TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı irmik
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı şeker
- Yarım su bardağı Hindistan cevizi (isteğe bağlı)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- Şerbet için: 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, birkaç damla limon
- Üzeri için: badem veya fıstık
Yapılışı
- Şerbet için şeker ve suyu kaynatın, limon ekleyip soğumaya bırakın.
- Hamur için irmik, yoğurt, şeker, yağ, kabartma tozu ve Hindistan cevizini karıştırın.
- Karışımı yağlanmış fırın kabına dökün, üzerine badem yerleştirin.
- 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkan tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün.