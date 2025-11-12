Ortadoğu mutfağının efsane lezzeti: Falafel tarifi

Lübnan, Suriye ve Filistin mutfaklarında sıkça tüketilen falafel, nohut veya bakladan yapılan kızarmış köftelerden oluşur. Klasik tarifiyle hazırlanan falafel, hem pratik hem de besleyici bir yemek alternatifi sunar. Dürüm, salata veya meze olarak servis edilebilen bu geleneksel lezzet, son yıllarda Türkiye’de de kahvaltıdan akşam yemeğine kadar geniş bir kullanım alanı buldu.
FALAFEL TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
- 1 adet küçük soğan
- 3 diş sarımsak
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet taze kişniş (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kişniş tozu
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı un
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı
- Nohutları hazırlayın: Islatılmış nohutlar süzülür ve mutfak robotuna alınır. Püre haline gelmeden, hafif taneli bir kıvam elde edilene kadar çekilir.
- Malzemeleri ekleyin: Doğranmış soğan, sarımsak, maydanoz, kişniş ve baharatlar eklenir. Karışım homojen hale gelince un ve kabartma tozu ilave edilir.
- Dinlendirme: Hazırlanan falafel harcı buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirilir.
- Şekil verme: Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır, yuvarlak veya yassı köfteler yapılır.
- Kızartma: Kızgın yağda altın rengini alıncaya kadar 3–4 dakika kızartılır. Fazla yağı süzdürülerek kağıt havlu üzerine alınır.