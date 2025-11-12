Ortadoğu mutfağının efsane lezzeti: Falafel tarifi

Lübnan, Suriye ve Filistin mutfaklarında sıkça tüketilen falafel, nohut veya bakladan yapılan kızarmış köftelerden oluşur. Klasik tarifiyle hazırlanan falafel, hem pratik hem de besleyici bir yemek alternatifi sunar. Dürüm, salata veya meze olarak servis edilebilen bu geleneksel lezzet, son yıllarda Türkiye’de de kahvaltıdan akşam yemeğine kadar geniş bir kullanım alanı buldu.

FALAFEL TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

1 adet küçük soğan

3 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Yarım demet taze kişniş (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kişniş tozu

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı un

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı