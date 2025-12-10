Ortadoğu mutfağının efsanesi: Falafel tarifi ve püf noktaları

Falafel, özellikle Orta Doğu ve Akdeniz mutfağında çok sevilen, nohutla hazırlanan nefis bir atıştırmalık. Vegan ve vejetaryen mutfakların vazgeçilmezi olan falafel, ister dürümde, ister tabak sunumuyla, ister tek başına sos eşliğinde tüketilebilir. Hem sağlıklı hem doyurucu olmasıyla son yıllarda Türkiye’de de oldukça popüler hâle geldi.
MALZEMELER
- 2 su bardağı kuru nohut (24 saat önceden ıslatılmış)
- 1 adet büyük soğan
- 3 diş sarımsak
- Yarım demet maydanoz
- Yarım demet kişniş (yoksa maydanoz miktarını artırabilirsiniz)
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı un (gerekirse artırılabilir)
- Kızartmak için sıvı yağ
FALAFEL NASIL YAPILIR?
1. Nohutu Hazırlayın
Falafel için kullanılan nohut kesinlikle haşlanmaz.
24 saat suda bekletilmiş, kabarmış nohutları süzüp bir kenara alın.
2. Malzemeleri Çekin
Nohut, soğan, sarımsak, maydanoz ve baharatları mutfak robotuna alın.
Pürüzsüz değil, hafif iri taneli bir karışım olacak şekilde çekin.
Karışım çok cıvıksa 1–2 kaşık un ekleyebilirsiniz.
3. Dinlendirin
Hazırladığınız falafel harcını 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
Bu adım, köftelerin dağılmasını önler.
4. Şekil Verip Kızartın
Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın veya hafifçe bastırıp yassılaştırın.
Derin bir tencerede sıvı yağı kızdırın.
Falafelleri altın rengi olana kadar kızartın.
Kızaranları havlu kâğıt üzerine alın.
FIRINDA FALAFEL YAPMAK İSTERSENİZ
Daha hafif bir lezzet için falafelleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Üzerlerine fırça ile hafif yağ sürün.
200°C fırında 20–25 dakika pişirin, yarısında ters çevirin.