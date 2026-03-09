Ortadoğu mutfağının klasik lezzeti: Müceddere pilavı tarifi

Müceddere (mujaddara), özellikle Lübnan, Suriye ve Filistin mutfağında yapılan geleneksel bir pilav türü. Temelinde mercimek ve pirinç bulunur. Üzerine eklenen bol karamelize soğan, yemeğin en karakteristik lezzetini oluşturur. Hem ekonomik hem de protein açısından zengin bir tarif olduğu için sıkça tercih edilir.

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı pirinç

2 adet büyük kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su veya sebze suyu

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Yeşil mercimeği yıkayıp tencereye alın ve yaklaşık 10–15 dakika haşlayın. Çok yumuşamadan ocaktan alın ve süzün.

Pirinci bol suyla yıkayıp 15 dakika kadar suda bekletin ve süzün.

Soğanları ince ince doğrayın. Tavada zeytinyağı ile altın rengi alana kadar karamelize edin.

Tencereye pirinci ve haşlanmış mercimeği ekleyin.

Üzerine sıcak suyu, tuz ve baharatları ilave ederek karıştırın.

Kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.

Pilav dinlendikten sonra üzerine karamelize soğanları ekleyerek servis edin.