Osmanlı'dan gelen sade lezzet: Tereyağlı yumurta kapama tarifi

Anadolu mutfağında yumurta, çoğu zaman ekonomik ve besleyici yapısıyla sofraların kurtarıcısı kabul edilir. Ancak yumurta kapama, bu temel malzemeyi farklı bir teknikle birleştirerek ona özel bir kimlik kazandıran tariflerden biri. Osmanlı saray mutfağında dahi yer aldığı bilinen bu kapama, tereyağının kavruk kokusu ve yumurtanın sade lezzetiyle dengeli bir sonuç sunuyor.

TEREYAĞLI YUMURTA KAPAMA TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ (tereyağının yanmaması için)

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Tuz

İsteğe bağlı: Maydanoz, karabiber

Yapılışı