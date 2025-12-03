Osmanlı'dan gelen sade lezzet: Tereyağlı yumurta kapama tarifi

Anadolu mutfağında yumurta, çoğu zaman ekonomik ve besleyici yapısıyla sofraların kurtarıcısı kabul edilir. Ancak yumurta kapama, bu temel malzemeyi farklı bir teknikle birleştirerek ona özel bir kimlik kazandıran tariflerden biri. Osmanlı saray mutfağında dahi yer aldığı bilinen bu kapama, tereyağının kavruk kokusu ve yumurtanın sade lezzetiyle dengeli bir sonuç sunuyor.
TEREYAĞLI YUMURTA KAPAMA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ (tereyağının yanmaması için)
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- Tuz
- İsteğe bağlı: Maydanoz, karabiber
Yapılışı
- Yumurtalar 8–9 dakika kadar haşlanır; suyu süzülüp kabukları dikkatlice soyulur.
- Haşlanan yumurtalar boylamasına ikiye bölünür.
- Tava orta ateşte ısıtılır; tereyağı ve sıvı yağ birlikte eklenir.
- Tereyağı köpürmeye başladığında kırmızı toz biber eklenerek kısa bir aromalandırma yapılır.
- Yumurtaların kesik yüzeyleri alta gelecek şekilde tavaya yerleştirilir.
- Yumurtaların alt kısmı tereyağın aromasıyla hafifçe kızardığında ocaktan alınır.
- Üzerine isteğe bağlı olarak maydanoz, karabiber veya biraz daha pul biber serpilir.
- Sıcak servis edilir; özellikle kızarmış ekmekle güçlü bir uyum sağlar.